Российские банки из-за санкций Запада переживают острый дефицит доллара

Российским банкам остро не хватает долларов. Однодневная ставка валютного свопа рубль-доллар в пятницу, 15 августа, была ниже 6,75% - это на 1,25 процентного пункта ниже, чем ключевая ставка ЦБ. Столь низкой относительно ставки ЦБ она не была с кризисного 2009 года, пишут "Ведомости".

«На сегодняшний день привлечение средств в долларах и евро крайне затруднено», - отмечает руководитель отдела торговых операций на денежном рынке департамента глобальных рынков «Сбербанк CIB» Денис Козуб.

Читайте такжеРоссийская нефтяная промышленность уже испытывает на себе эффект санкций - СМИДефицит долларов в России - следствие санкций, наложенных американским Минфином и Европой. Возросли риски российского бизнеса и западные компании стали требовать от российских компаний предоплаты, покрытия по аккредитивам. Банкам тоже практически не удается занимать за рубежом.

Читайте такжеThe Telegraph: Бессмысленный конфликт Путина с Европой делает его вассалом Китая«Валюту у западных банков взять сложно: часть из них просто заморозили межбанковское кредитование для российских банков, часть - сократили лимиты», — сетует Козуб.

Читайте такжеВ России стартовал переход на китайскую платежную систему Кроме того, внешние рынки закрыты для выпусков евробондов российских компаний и банков. После привлечения долгового финансирования за рубежом компании, как правило, размещали средства в банках, теперь нет этого источника ликвидности долларов и евро.

Ситуацию усугубило поведение российских банков, вынужденных наращивать валютную подушку безопасности из-за увеличившихся сроков платежей в долларах и евро. «В нынешней ситуации с дефицитом валюты есть спекулятивная составляющая: с одной стороны, повышен спрос на валюту со стороны практически всех категорий клиентов, с другой — есть ощутимое замедление валютных платежей в расчетах. Все это обернулось тем спросом и ставками, которые мы сейчас видим», — говорит топ-менеджер госбанка, но называет ситуацию рабочей.