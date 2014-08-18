Компании Европы выплатили инвесторам рекордные дивиденды в $153 млрд

Компании континентальной Европы выплатили глобальным инвесторам к концу июня рекордные дивиденды за три месяца, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

По данным исследования Henderson Global Investors, общая сумма выплат составила $153 млрд, что почти на одну пятую больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Читайте такжеРоссия боится санкций и продолжает избавляться от валютыЭто - лучшие показатели по дивидендам в регионе за последние пять лет, в течение которых подобный анализ проводится на регулярной основе.

Наибольший рост (около 30%) показали французские компании, высокие показатели продемонстрировали Швейцария и Испания. Более низкие результаты оказались у немецких компаний.

Еще одним регионом, показавшим существенный рост по дивидендам за три месяца, стала Япония, где общая сумма выплат достигла $25,2 млрд (это почти на одну пятую больше, чем в аналогичный период прошлого года).

Читайте такжеГончар: Газовые санкции Украины против России – момент истины для ЕСАмериканские компании продемонстрировали рост по дивидендам на 13,8%, британские – почти на 10%.