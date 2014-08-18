Путин может оставить россиян без импортных автомобилей и лекарств

Санкции против США и ЕС могут не ограничиться запретом на импорт продовольствия.

Россия может ввести ограничения на ввоз промышленных товаров, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Соответствующие предложения правительство уже направило президенту Владимиру Путину, говорят собеседники издания.

По словам одного из чиновников, когда ЕС и США ввели секторальные санкции против России, правительство через несколько дней направило президенту доклад с широким списком возможных ответных санкций, но Путин поручил ограничить только импорт продовольствия. «Значит, дополнительные санкции со стороны России возможны, только если ЕС и США ужесточат свои санкций против нас», — считает чиновник. Другой чиновник говорит, что у правительства пока нет поручения президента готовить документы о введении новых санкций.

Как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков если будут новые действия со стороны ЕС и США, то и Россия рассмотрит возможность расширения ответных санкций. Какими они могут быть, зависит от действий со стороны Запада, говорит он.

О том, что Россия может ввести дополнительные санкции, предупреждал в прошлый четверг и премьер Дмитрий Медведев. Например, возможен запрет для европейских и американских авиалиний на транзит через Россию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также власти могут принять защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и в других отраслях, но делать это, по словам премьера, будут осмысленно, чтобы не навредить себе. «Пока это все страшилки, никаких дополнительных санкций на данный момент не готовится», — уверяет сотрудник аппарата правительства.

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Одна из возможных санкций — полный или почти полный запрет импорта автомобилей из "недружественных стран", говорит федеральный чиновник. По его словам, спрос может быть обеспечен за счет внутреннего производства, прежде всего предприятий, работающих в режиме промышленной сборки.

Возможно также ограничение на импорт медицинских изделий, но вопрос чувствительный и требует дополнительного обсуждения, говорит федеральный чиновник. Среди медизделий, которые производятся в России, — салфетки, пластыри, хирургическое и простейшее диагностическое оборудование, но это только 20% рынка, отмечает представитель SCA Евгений Махоротов (производит в том числе медицинские средства и медицинские изделия): «Остальное — в том числе высокотехнологичное оборудование — это импорт. Если на его ввоз будут введены ограничения, то в нашей стране просто нельзя будет болеть».

Производство продовольствия — сектор, в котором Россия меньше всего зависит от импорта, и в этой отрасли в последние годы шло импортозамещение, а в остальных сферах доля импорта значительна — пространства для маневра у России немного, отмечает Владимир Сальников из ЦМАКП.