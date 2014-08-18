Доллар на открытии межбанка поднялся до 13,20 грн

В понедельник, 18 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне установились на уровне 17,3972/17,6689.

Цены на российскую валюту составили 0,3604/0,3664.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,2000, к 12:00 цены повысились до 13,1000/13,2500. К закрытию торгов ценовые уровни откатились до 13,0000/13,1500.

Нацбанк в пятницу вышел на рынок с интервенцией 12,9000/13,0000 грн/долл.