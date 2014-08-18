Доходы госбюджета Украины за 7 месяцев составили 203 млрд гривень

Доходы государственного бюджета Украины в январе-июле текущего года без учета трансфертов составили 203 млрд грн, при этом дефицит государственного сектора составил порядка 5% ВВП, сообщил в ходе брифинга в Министерстве финансов заместитель министра Денис Федашкин.

«Доходы госбюджета за январь-июль без учета трансфертов составили 203 млрд грн, – сказал Фудашкин. – Совокупный доход госбюджета составляет 24% ВВП… При этом мы имеем существенный дефицит. Дефицит публичного сектора: сводный бюджет – 4,5% ВВП, дефицит госсектора – 5% ВВП».

Он также сообщил, что общий показатель доходов экономики страны (публичного сектора) составил 675,3 млрд грн, или 44% ВВП.

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«На сегодня общие доходы публичного сектора составляют 675,3 млрд грн. Совокупные доходы публичного сектора составляют 44% ВВП. При этом 22,6% публичных финансов – это расходы на охрану здоровья, образование и социальную защиту», – сказал Фудашкин.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, наполнение бюджета в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилось за счет двузначного роста поддержки НБУ в виде авансового перечисления прибыли в размере 22 млрд грн, а также за счет снижения объемов возмещения НДС на 25,1% в годовом выражении. Без учета этих факторов, по оценкам экспертов, на конец июля доходы госбюджета реально сократились на 1,7% в годовом выражении и «недобор» в бюджет достиг 16,4 млрд грн за первые семь месяцев.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которому доходы госбюджета в 2014 году повышены до 377,822 млрд грн, расходы – до 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит сохраняется на уровне 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга повышен до 806,962 млрд грн.