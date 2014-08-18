В Украине снизился оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2014 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 495,218 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Киевской области – на 4,8%, до 22,572 млрд грн, в Кировоградской области – на 4,6%, до 9,441 млрд грн, в Днепропетровской области – на 3,7%, до 42,771 млрд грн, а также в Черновицкой и Закарпатской областях – на 3,6% и 3,4% до 7,673 млрд грн и 10,745 млрд грн соответственно.

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Оборот розничной торговли в Киеве в январе-июле 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 1,3% – до 67,983 млрд грн. Помимо столицы, снижение розничного товарооборота в Украине за отчетный период наблюдалось лишь в Луганской (на 19,6% до 19,037 млрд грн), Донецкой (на 12,2% до 45,891 млрд грн), Волынской (на 5% до 10,659 млрд грн) и Николаевской (на 3,7% до 13,108 млрд грн) областях.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2014 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 417,572 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.