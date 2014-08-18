Окончательный вариант налоговой реформы будет готов до конца августа
Эксперты обсудят окончательный вариант налоговой реформы до конца недели.
Окончательный вариант налоговой реформы будет обсужден на уровне экспертов до конца текущей недели, а до конца августа – представлен на рассмотрение правительства, заявил в ходе брифинга в Министерстве финансов заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин.
«Окончательный текст будет обсужден с привлечением экспертов до конца недели. А окончательный вариант реформы будет подан на рассмотрение Кабинета министров до конца августа», - сказал Фудашкин.
Как сообщал УНИАН, в начале августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил на суд общественности правительственный вариант налоговой реформы и заявил, что закон об экономическом росте Украины, предполагающий введение в Украине налоговой реформы, должен быть принят в парламенте уже в сентябре текущего года.
Читайте такжеЯценюк: закон об экономическом росте Украины должен быть принят в сентябре
По предложению правительства количество налогов должно быть сокращено с 22 до 9, а в местные бюджеты будут переведены налог на недвижимость и единый налог, включая фиксированный сельскохозяйственный налог.
Также Кабинет министров в рамках налоговой реформы намерен существенно сократить налоговую нагрузку на фонд заработной платы, ввести дифференциальную систему налогообложения доходов граждан, а также реформировать систему учета прибыли и начисления налога на прибыль.