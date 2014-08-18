Окончательный вариант налоговой реформы будет готов до конца августа

Окончательный вариант налоговой реформы будет обсужден на уровне экспертов до конца текущей недели, а до конца августа – представлен на рассмотрение правительства, заявил в ходе брифинга в Министерстве финансов заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин.

«Окончательный текст будет обсужден с привлечением экспертов до конца недели. А окончательный вариант реформы будет подан на рассмотрение Кабинета министров до конца августа», - сказал Фудашкин.

Как сообщал УНИАН, в начале августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил на суд общественности правительственный вариант налоговой реформы и заявил, что закон об экономическом росте Украины, предполагающий введение в Украине налоговой реформы, должен быть принят в парламенте уже в сентябре текущего года.

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По предложению правительства количество налогов должно быть сокращено с 22 до 9, а в местные бюджеты будут переведены налог на недвижимость и единый налог, включая фиксированный сельскохозяйственный налог.

Также Кабинет министров в рамках налоговой реформы намерен существенно сократить налоговую нагрузку на фонд заработной платы, ввести дифференциальную систему налогообложения доходов граждан, а также реформировать систему учета прибыли и начисления налога на прибыль.