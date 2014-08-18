Порошенко призывают ветировать закон о свободной экономической зоне в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию в ходе пресс-конференции в понедельник высказал председатель правления «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко.

«Мы призываем президента ветировать этот закон», - сказал он.

По его словам, подписание данного закона де-юре и де-факто выведет полуостров за пределы территории Украины и «легализует» местные органы власти, а все предприятия и граждане Украины, находящиеся в Крыму, получат статус нерезидентов страны.

Яременко отметил, что законом предусматривается введение понятий «импорт» и «экспорт» между оккупированным Крымом и остальной территорией Украины, распространение на эти операции «внешнеэкономических договоров», а также официальное введение таможенного, пограничного и других видов контроля, свойственного для государственной границы.

Присутствующий на пресс-конференции председатель наблюдательного совета «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко сообщил, что данный закон ориентирован на крупные украинские бизнес-структуры, которые после подписания документа получат возможность узаконить свою деятельность на территории Крыма.

«Мы убедились в том, что господа, которые его (законопроект - УНИАН) лоббировали, руководствовались тем, что в Крыму находится очень много активов, принадлежащих крупным украинским системным бизнес-структурам», - сказал он.

Вместе с тем, по словам председателя Центра гражданского просвещения «Альменда» Ольги Скрипник, данный закон создаст условия для «безусловного принуждения крымчан принимать гражданство России». Также, по её мнению, подписание данного закона приведет к дискриминации жителей Крыма.

«По сути, эти люди, которые остались в Крыму, просто-напросто вычеркиваются из граждан Украины… Кроме того, всем крымчанам, которые имеют место регистрации в Крыму, запрещено пользоваться услугами украинских банков и вообще любых коммерческих учреждений», - сказала Скрипник.

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Она также добавила, что, согласно закону, даже после окончания оккупации сохраняется СЭЗ, следовательно, даже после возвращения Крыма в украинскую юрисдикцию граждане полуострова останутся нерезидентами Украины.

По мнению экспертов, на сегодняшний день закон о СЭЗ Крыма необходимо ветировать, а те его положения, которые являются «приемлемыми», принять как дополнение к действующему закону о временно оккупированной территории Украины.

«Мы считаем, что каждую из множества ситуаций, которые там возникают с правами человека, гражданством, недвижимостью, бизнесом, валютными операциями и всем прочим, нужно отдельно осмысливать и по мере её осмысления вносить дополнения и изменения в базовый закон об оккупированных территориях, который уже принят», - отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Верховная Рада Украины приняла в целом закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.

СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Согласно документу, на территории свободной экономической зоны Крыма действует особый правовой режим экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц. В пределах свободной экономической зоны Крыма создается свободная таможенная зона.

СЭЗ Крыма вводится на 10 полных календарных лет начиная с даты вступления в силу данного закона.