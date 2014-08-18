Доллар к закрытию межбанка не изменился - 13,20 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,2000, к 12:00 цены понизились 13,0000/13,1500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,1000/13,2000.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3604/0,3664, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3605/0,3650. К закрытию торгов цены немного выросли 0,3617/0,3663.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3380/1,3398. Рынок евро-гривня открылся следующими котировками – 17,3972/17,6689, к 12:00 сузился спред 17,3985/17,6033.

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К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись к отметкам 17,5363/17,6742.