Объемы торговли между ЕС и Россией сократились на 13,1 млрд евро

Торговля между Европейским Союзом и Россией сократилась на 13,1 млрд евро в первом полугодии 2014 года, согласно оценкам, опубликованным сегодня Евростатом, пишет Европейская правда со ссылкой на European Voice.

Общий объем экспорта из ЕС в Россию сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, от 49,6 млрд до 43,6 млрд евро. Импорт из России в ЕС упал на 8%, или 7,1 млрд евро.

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ЕС импортирует почти вдвое больше чем Россия, как и экспортирует.

Основной статьей экспорта ЕС в Россию являются машины и транспортное оборудование, химикаты, медикаменты и продукты сельского хозяйства. Основными статьями российского экспорта в ЕС являются нефть и газ.

На торговлю между двумя сторонами повлияла напряженность в отношениях, вытекающих из действий России на востоке Украины, а также аннексия Крыма, пишет издание.