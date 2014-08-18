Меркель выступает за продолжение санкций против России

Как пишет "Немецкая волна" со ссылкой на AFP, об этом Меркель заявила в понедельник, 18 августа, находясь с визитом в латвийской столице.

"Нежелательно сидеть на месте и позволять ситуации обостриться", - приводит ее слова информагентство. С этим заявлением канцлер ФРГ выступила после переговоров с премьером Латвии Лаймдотой Страуюмой.

Отмечается, что в повестке дня Меркель во время визита в Ригу было обсуждение конфликта на востоке Украины, вопросы безопасности и последствий запрета со стороны Москвы импорта европейской аграрной продукции. Вечером запланирована встреча Меркель с представителями деловых кругов Германии и Латвии.

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Страны-члены НАТО в восточной Европе опасаются военного вторжения России, учитывая события в Крыму и кризис в Украине. Политики высшего ранга Эстонии, Латвии и Литвы в последнее время неоднократно высказывались за постоянную дислокацию войск НАТО на своей территории. Североатлантический альянс не исключает дальнейшего усиления своего военного присутствия в восточной Европе, пишет Немецкая волна. В целях безопасности Латвия решила увеличить свой оборонный бюджет до 2020 года вдвое - до двух процентов ВВП.