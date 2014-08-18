«Дельта Банк» покупает «Универсал Банк»

Входящий в группу крупнейших по активам «Дельта Банк» покупает дочернюю структуру греческой финансовой группы Eurobank в Украине, «Универсал Банк».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Дельта Банка».

«Сделка состоялась, подробности будут известны позже», - сообщили в пресс-службе.

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По информации на сайте Eurobank, 14 августа подписан договор купли-продажи дочернего банка в Украине «Универсал Банк» и передаче его активов «Дельта Банку».

Как сообщается, сумма сделки составит 95 млн евро, и ее завершение ожидается до конца 2014 года после получения всех необходимым разрешительных документов.

Также сообщается, что финансовым советником в сделке выступил VTB Capital, юридическим - Baker & McKenzie - CIS.

Eurobank оценивает негативный результат от сделки примерно в 5 базисных пунктов от своего капитала первого уровня, который на конец первого квартала составлял 6,7 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года группа Eurobank сообщила о планируемом слиянии с группой NBG (Национальный банк Греции), однако в апреле сделка была приостановлена до момента докапитализации обоих банков.

Дочерним банком группы Eurobank в Украине является «Универсал-банк», который на момент планирования слияния сообщал, что это не повлияет на его работу, и он не намерен сокращать свое присутствие в Украине.

«Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 4,395 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2012 года его убыток составлял 272,600 млн грн.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.