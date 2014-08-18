Евросоюз может выделить дополнительную финпомощь жителям зоны АТО и переселенцам

Об этом заявил в ходе встречи с вице-премьером Владимиром Гройсманом директор Генерального директората по гуманитарным вопросам и гражданской защиты (структурная часть Еврокомиссии Жан-Луи де Броувер, которого цитирует пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

По его словам, рассматривается возможность выделения дополнительной финансовой помощи.

"Мои коллеги работают над тем, чтобы ранее выделенные ЕС деньги быстрее поступили в Украину. Но в начале сентября, возможно, будет принято решение о выделении дополнительной финансовой помощи", - отметил Броувер.

"Эти средства мы планируем направить на улучшение условий проживания и переселенцев, и людей, проживающих на освобожденных территориях. Рассматривается и возможность предоставления помощи в виде палаток, приборов обогрева, строительных материалов и других предметов первой необходимости", - отметил представитель Еврокомиссии.

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ЕС направил своих экспертов с опытом работы в сферах решения вопросов переселенцев и восстановление инфраструктуры разрушенных населенных пунктов для подготовки совместного плана действий. Еврокомиссия также приняла решение направить на нужды Востока и переселенцев 2,5 миллиона евро.

В свою очередь, Гройсман проинформировал Броувера, что Правительство создало два государственных агентства, одно из которых будет заниматься вопросами внутренне перемещенных лиц, второе - вопросами восстановления Донбасса. Сейчас решается вопрос их кадрового обеспечения.

Планируется, что вокруг решения проблем перемещенных внутри страны лиц и восстановления жизнедеятельности освобожденных населенных пунктов восточных регионов Украины объединят свои усилия также страны-члены ЕС и другие доноры.