Россия стала брать меньше кредитов в западных банках

Российский бизнес в преддверии летних банковских санкций Запада резко сократил объем заимствований в Европе и США, пишут «Известия». Так, по последним данным Центробанка, сальдо по внешним заимствованиям (разница между привлеченными и погашенными средствами российских компаний, за исключением банков, и населения) в США сократилось с $139 млн в I квартале 2013 года до $44 млн в I квартале 2014 года.

Показатели по займам в странах Европы, которые были традиционными рынками капитала для отечественных компаний, стремительно сокращаются — в десятки раз, сальдо по ряду европейских стран стало отрицательным. Компании уже в начале года начали искать новые источники заимствований. Выбор, главным образом, пал на Китай — там российский бизнес в I квартале 2014 года привлек $13,16 млрд, против $32 млн за аналогичный период прошлого года. Основными заемщиками в Китае стали «Роснефть», «Газпром», на них пришлось около 90% указанной суммы.

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Заимствования в странах, традиционно кредитовавших российский бизнес, сокращаются. Например, сальдо по заимствованиям в Нидерландах в I квартале 2013 года достигало $11,2 млрд, а в этом году данный показатель имеет отрицательное значение (минус $1,3 млрд). Отрицательное сальдо в I квартале 2014 года наблюдается и по заимствованиям в Великобритании (минус $4,6 млрд против плюс $10,8 млрд в январе — марте 2013 года). В отношении Ирландии та же картина (сальдо в I квартале 2014 года — минус $1,4 млрд, в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо достигало $10 млрд). По заимствованиям в Швейцарии сальдо поменяло полярность — со $173 млн до минус $2 млн, в Канаде — со $147 млн до минус $23 млн.