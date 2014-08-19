Нацбанк повысил ставку однодневного рефинансирования до 17,5%

Национальный банк Украины с 19 августа повысил ставку рефинансированию по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами до 17,5% с 15% годовых, сообщается на сайте регулятора.

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Одновременно регулятор повысил ставку привлечения ресурсов у банков под депозитные сертификаты «овернайт» также на 2,5 п.п., до 7,5% с 5% годовых.

Напомним, что месяцем ранее регулятор понизил ставки рефинансирования и привлечения ресурсов под депозитные сертификаты на 3 и 2,5 п.п, до 15% и 5% с 17,5% и 7,5%, соответственно.

Также НБУ на 0,5 п.п. повысил ставки привлечения ресурсов под депозитные сертификаты на 7, 14, 30 и 45 дней - до 9,5%, 10%, 10,5% и 11,5%, соответственно, в то время как ставка на 85 дней остается на уровне 12% годовых.

Как сообщал УНИАН, 12 августа на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару понизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл., таким образом обновив исторический минимум за последние 4 месяца.

Нацбанк в августе после 3-месячного перерыва четыре раза выходил на валютный рынок с небольшими по объему интервенциями по курсу в пределах среднерыночного, чтобы сгладить излишнюю волатильность на рынке. Проведение более масштабных интервенций невозможно, поскольку это приведет к сокращению резервов ниже уровня, предусмотренного программой с МВФ, и срыву финансирования Фонда.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, и в случае необходимости может применить административные меры его регулирования, но пока пытается стабилизировать валютный рынок исключительно рыночными методами, одним из которых является регулирование ликвидности банковской системы через операции рефинансирования и привлечения ресурсов под депозитные сертификаты.