Доллар на открытии межбанка поднялся до 13,30 гривень

Во вторник, 19 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне 13,0000/13,3000 грн/долл. против 13,1000/13,2000 грн/долл. на закрытии вчерашних торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 17,3608/17,7655 грн/евро против 17,5363/17,6742 грн/евро на закрытии вчерашних торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3355/1,3357 (понедельник - 1,3382/1,3384).

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3595/0,3682 грн/рубль против 0,3617/0,3663 грн/рубль на закрытии вчерашних торгов.