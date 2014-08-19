Кабмин надеется, что деньги МВФ стабилизируют курс гривни

Правительство Украины надеется, что 29 августа Совет директоров Международного валютного фонда примет положительное решение относительно выделения Украине второго транша кредита в рамках двухлетней программы кредитования украинской экономики, и это позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе рабочей поездки в Черкасскую область заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Если в стране такая ситуация – скажите, как затянуть сюда хотя бы одного инвестора? Мы затягиваем сюда миллиарды долларов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Надеемся в дальнейшем на выделение средств (в рамках кредитования МВФ – УНИАН) 29 августа», - сказал Яценюк.

При этом премьер отметил, что правительство делает все для того, чтобы в стране была стабильность.

«Таких условий, какие мы имеем сейчас, мы не имели за всю историю. Мне неудобно комментировать вопрос валютного курса, потому что это вопрос НБУ. У каждого свой приход. Но мы ожидаем решения МВФ», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 12 августа на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару снизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл., таким образом восстановив исторический минимум за последние 4 месяца.

Нацбанк в августе после 3-месячного перерыва четыре раза выходил на валютный рынок с небольшими по объему интервенциями по курсу в пределах среднерыночного, чтобы сгладить излишнюю волатильность на рынке. Проведение более масштабных интервенций невозможно, поскольку это приведет к сокращению резервов ниже уровня, предусмотренного программой с МВФ, и срыву финансирования Фонда.

По словам руководителя НБУ Валерии Гонтаревой, регулятор владеет необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, и в случае необходимости может применить административные меры его регулирования, но пока еще пытается стабилизировать валютный рынок исключительно рыночными методами, одним из которых является регулирование ликвидности банковской системы через операции рефинансирования и привлечения ресурсов под депозитные сертификаты.

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Справка УНИАН. В конце апреля нынешнего года совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования Украины в объеме 17 млрд долл. Первый транш кредитной программы в объеме 3,2 млрд долл. Украина получила уже в начале мая текущего года. С 24 июня по 18 июля в Украине работала оценочная миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины, а также эффекта реформ, проводимых правительством Украины.