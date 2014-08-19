Ущерб от боевых действий на востоке Украины может составить $8 млрд - Яценюк

Ущерб от боевых действий, которые сейчас продолжаются на востоке Украины, может достигнуть 8 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

«Мы говорили о том, что Украине нужно 8 млрд грн (на восстановление инфраструктуры востока – УНИАН), но как бы ни вышло так, что нужно будет 8 млрд долл. Идет целевая атака на страну, убивают людей», - сказал глава правительства.