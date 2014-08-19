Ущерб от боевых действий на востоке Украины может составить $8 млрд - Яценюк
13:28, 19 августа 2014Финансы
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"Идет целевая атака на страну, убивают людей", - премьер-министр
Ущерб от боевых действий на востоке Украины может составить $8 млрд / REUTERS
Ущерб от боевых действий, которые сейчас продолжаются на востоке Украины, может достигнуть 8 млрд долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.
«Мы говорили о том, что Украине нужно 8 млрд грн (на восстановление инфраструктуры востока – УНИАН), но как бы ни вышло так, что нужно будет 8 млрд долл. Идет целевая атака на страну, убивают людей», - сказал глава правительства.
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