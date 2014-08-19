Нацбанк продает доллар на межбанке по 13 гривень

Национальный банк Украины вышел на межбанковский валютный рынок с интервенцией по курсу 12,90/13,00 грн/долл., сообщили УНИАН участники рынка.

«Нацбанк вышел с интервенцией, продажа - 12,90, покупка - 13,00 грн/долл. Рынок пока предложением регулятора не заинтересовался, никто не откликнулся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, НБУ в ходе последних интервенций в августе продает «мизерный» объем валюты, который не должен оказывать существенного стабилизирующего эффекта на рынок, но при этом «задает тон» рынку в отношении валютных курсов.

Собеседник агентства также сообщил, что участники рынка ожидают укрепления гривни в начале сентября после получения второго транша Международного валютного фонда, в связи с чем не торопятся покупать валюту по действующему рыночному курсу, который завышен.

Напомним, к 12:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины установились на уровне 13,1200/13,2000 грн/долл. против 13,0000/13,3000 грн/долл. на открытии торгов.

Нацбанк в августе после 3-месячного перерыва четыре раза выходил на валютный рынок с небольшими по объему интервенциями по курсу в пределах среднерыночного, чтобы сгладить излишнюю волатильность на рынке.

Проведение более масштабных интервенций невозможно, поскольку это приведет к сокращению резервов ниже уровня, предусмотренного программой с МВФ, и срыву финансирования Фонда.