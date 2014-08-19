Украина теряет 100 млн грн в день на коррупции в сфере госзакупок – эксперт

Украина теряет минимум 100 млн грн в день из-за коррупции в сфере государственных закупок и отсутствия системы электронных тендеров.

Такое мнение в ходе круглого стола высказал экс-председатель Агентства конкуренции и государственных закупок Грузии Тото Урджумелашвили.

«Каждый день войны для Украины стоит 70 млн грн – это огромная цифра, но гораздо больше Украина теряет на госзакупках. Мы оцениваем эту цифру где-то около 100 млн грн», - заявил Урджумелашвили.

По его словам, такая цифра получается, если учитывать общий бюджет госзакупок, осуществляемых в Украине, а также то, что обычно после введения электронной системы тендеров страна экономит около 10% этого бюджета вследствие большей прозрачности и повышения конкуренции.

Эксперт отметил, что если сюда добавить искоренение коррупции, то эта цифра будет гораздо больше.

Он также призвал украинские власти ввести электронную систему осуществления госзакупок как можно быстрее, поскольку каждый день бюрократической волокиты с созданием нормативной базы обходится Украине очень дорого, что особенно важно в условиях ведения войны на Донбассе.

«Это такая же война, только война с коррупцией, и на этой войне нельзя медлить и терять ни один день», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам, что до сих пор не реализовано.

По информации Федерации работодателей Украины, объем государственных закупок ранее составлял порядка 280 млрд грн в год, порядка 80 млрд грн из этой суммы являются «откатами» и «взятками», которые предприниматели вынуждены были платить чиновникам за право участвовать в том или ином тендере.