Межбанк закрылся долларом по 13,20 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,0000/13,3000, к 12:00 цены понизились 13,1200/13,2000. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,1000/13,2000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3595/0,3682, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3623/0,3649. К закрытию торгов цены немного упали 0,3621/0,3648.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3342/1,3363. Рынок евро-гривня открылся следующими котировками – 17,3608/17,7655, к 12:00 цены установились на уровнях 17,5171/17,6280. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись к отметкам 17,5506/17,6881.