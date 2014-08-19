Украина может полностью перейти на электронные госзакупки с 2016 года

Украина может полностью перейти на электронную систему осуществления торгов в сфере государственных закупок с 2016 года.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» опубликован на сайте Верховной Рады.

«Установить, что до 1 января 2016 года электронные закупки обязательно осуществляются в случаях, установленных Кабинетом министров Украины, а в других случаях могут осуществляться по желанию заказчика. С 1 января 2016 государственные закупки осуществляются только в форме электронных закупок», - говорится в тексте документа.

Законопроект предусматривает передачу значительных полномочий в сфере госзакупок Кабинету министров, который будет определять требования и порядок проведения электронных тендеров.

«Законопроект дает скорее законодательную рамку, чем весь алгоритм и все правила. Мы прекрасно понимаем, что это эксперимент, и нам, возможно, придется что-то корректировать, а корректировать намного легче, если нюансы определяются постановлениями Кабинета министров, чем если они жестко прописаны в законе», - отметила в ходе круглого стола автор законопроекта, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Ксения Ляпина.

По ее словам, закон о государственных закупках, принятый парламентом в апреле, позволил значительно повысить прозрачность в этой сфере, но без электронной системы торгов государство продолжает терять бюджетные средства, покупая товары и услуги по завышенным ценам.

«Пока что эффективности (от действия закона о госзакупках – УНИАН) в смысле понижения цены и затрат не наблюдается, хотя прозрачность намного выше. Вот мы можем посмотреть и увидеть, что дорого закупили горюче-смазочные материалы. Ну и что? Наша задача не только увидеть, но и скорректировать», - отметила Ляпина.

Как сообщал УНИАН, сфера государственных закупок в Украине является одной из самых коррупционных. С 2010 года стали широко использоваться теневые схемы в распределении бюджетных средств. Для этого создавались непрозрачные процедуры проведения тендеров, «фирмы-прокладки» для накручивания цены, закупка зачастую проводилась у одного участника и т.д. В последнее время также стало модным проводить закупки вообще без тендера.

Общий объем средств, зафиксированный в тендерных договорах в 2013 году, снизился более чем в два раза по сравнению с 2012 годом - с 428 млрд грн до 185 млрд грн.

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10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам, что до сих пор не реализовано.