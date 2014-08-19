Замглавы НБУ Удовиченко уволился по состоянию здоровья

Николай Удовиченко 18 августа уволился с поста заместителя главы Национального банка Украины по соглашению сторон в связи с состоянием здоровья, сообщила УНИАН пресс-служба регулятора.

По информации Нацбанка, Удовиченко занимал должность замглавы НБУ с февраля 2013 года, работал в банковской системе с 1992 года, в том числе на руководящих должностях в государственном «Укрэксимбанке».

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева предупредила о предстоящих «драматических» изменениях в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на пост первого замглавы НБУ назначен Александр Писарук, ранее занимавший руководящие должности в международной финансовой группе ING.

11 августа Нацбанк освободил от занимаемой должности директора департамента по управлению валютным резервом и проведению операций на открытом рынке Александра Дубихвоста и исключил его из состава правления.

14 августа Департамент персонала Национального банка Украины возглавил Роман Борисенко вместо Игоря Иванюка, который достиг пенсионного возраста. Борисенко с 2001 до 2014 годы работал в «Райффайзен Банке Аваль», в том числе на посту начальника управления в составе департамента персонала.