У Порошенко рассчитывают на "третью волну финансовой помощи" от Евросоюза

Заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый не исключает предоставления Украине Евросоюзом "третьей волны финансовой помощи".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Чалый отметил, что сегодня президент Украины Петр Порошенко обсуждал с президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу вопрос предоставления Украине дополнительной финансовой помощи от Европейского Союза.

"Сейчас мы еще не говорим о цифрах, но мы точно говорим, что это может быть третья волна финансовой помощи для Украины", - сказал он.

Кроме того, Чалый высказал мнение, что следующие две недели станут определяющими для "понимания пути выхода из войны к миру".

Как сообщал УНИАН, общая поддержка Украины Евросоюзом в рамках макрофинансовой помощи составляет 1,61 млрд евро. Эта поддержка является частью широкого пакета помощи Украине, о котором Еврокомиссия объявила 5 марта.

11 августа Баррозу сообщил Порошенко, что Евросоюз готов выделить 2,5 млн. евро на гуманитарную помощь для Украины.