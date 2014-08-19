Нацбанк обязал банки открывать отдельные счета для зарплат, пенсий и стипендий

Национальный банк Украины обязал банки использовать для расчетов с гражданами по заработным платам, пенсиям, стипендиям и другим подобным выплатам отдельные счета в целях корректного налогообложения процентов по пассивным доходам граждан.

Об этом говорится в постановлении регулятора от 18 августа №499, текстом которого располагает УНИАН.

Данным постановлением регулятор дополнил инструкции о порядке открытия и использования счетов пунктом, согласно которому банк исключительно для зачисления зарплаты, стипендии, пенсии, социальной помощи и других предусмотренных законом социальных выплат открывает физическому лицу отдельный текущий счет или использует уже открытый для этих целей счет.

Постановление пока нигде не опубликовано.

Согласно сопроводительному письму НБУ к постановлению, такое решение регулятор принял для выполнения банками изменений к Налоговому кодексу относительно налогообложения пассивных доходов граждан в виде процентов по текущим и депозитным счетам, за исключением заработной платы, стипендий, пенсий, социальной помощи и других предусмотренных законом социальных выплат.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала», согласно которому вводится единая 15-процентная линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц, к которым относятся и проценты по вкладам, взамен утвержденной ранее прогрессивной шкалы от 15 до 25%.

Банки с 1 августа 2014 года будут самостоятельно перечислять в госбюджет суммы налога и отчитываться, не раскрывая тайну вкладов. Закон освободил от уплаты налога доходы по вкладам, начисленные с 1 июля по 1 августа 2014 года, а также доходы по счетам для начисления заработной платы, пенсии и стипендии.