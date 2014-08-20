Эстония и Финляндия собрались проложить газопровод через Финский залив

Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщении операторов газотранспортных сетей Эстонии EG Vorguteenus и Финляндии Gasum OY.

Отмечается, что Европейской комиссии представлено совместное ходатайство о финансировании исследований по прокладке газопровода.

По словам председателя правления AS EG Vorguteenus Сергея Ефимова, при поддержке со стороны Еврокомиссии планируется, в частности, "провести на суше и в территориальных водах Эстонии инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода, составить проекты газопровода как в открытом море, так и на суше и другие исследования, необходимые для ходатайства финансирования строительства Balticconnector".

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Проекты планируется представить объединению европейских энергосистем CEF Energy в 2017 году.

Специалисты считают, что газопровод Balticconnector объединит газотранспортные сети Эстонии и Финляндии, позволит Gasum OY хранить газ в Инчукалинском подземном хранилище в Латвии, станет для балтийского региона альтернативным источником поставок газа и основой для создания единого рынка.