Эстония и Финляндия собрались проложить газопровод через Финский залив
Эстония и Финляндия планируют проложить по дну Финского залива газопровод Balticconnector, который сочетает газовые системы двух стран.
Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщении операторов газотранспортных сетей Эстонии EG Vorguteenus и Финляндии Gasum OY.
Отмечается, что Европейской комиссии представлено совместное ходатайство о финансировании исследований по прокладке газопровода.
По словам председателя правления AS EG Vorguteenus Сергея Ефимова, при поддержке со стороны Еврокомиссии планируется, в частности, "провести на суше и в территориальных водах Эстонии инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода, составить проекты газопровода как в открытом море, так и на суше и другие исследования, необходимые для ходатайства финансирования строительства Balticconnector".
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Проекты планируется представить объединению европейских энергосистем CEF Energy в 2017 году.
Специалисты считают, что газопровод Balticconnector объединит газотранспортные сети Эстонии и Финляндии, позволит Gasum OY хранить газ в Инчукалинском подземном хранилище в Латвии, станет для балтийского региона альтернативным источником поставок газа и основой для создания единого рынка.