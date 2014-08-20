Японская иена упала до минимума с апреля

Иена дешевеет на 0,21% к доллару, за который на форексе дают 103,14 иены. Это минимальное значние курса японской валюты с начала апреля, сообщает Прайм.

Падению иены способствует непрекращающийся поток ликвидности со стороны японского ЦБ, который в настоящий момент является главным поставщиком дешевой ликвидности на глобальные рынки.

Монетарная политика Банка Японии предполагает увеличение денежной базы на 60-70 триллионов иен в год (около 670 миллиардов долларов). Эти деньги поступают в систему через операции скупки активов, которые проводит ЦБ.

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Банк Японии покупает гособлигации японского правительства, корпоративные облигации, а также ETF на японский рынок акций.

Активная политика "печатного станка" проводится в Японии не одно десятилетие, однако нынешних размахов она достигла в 2011 году, когда японский ЦБ начал постепенно заменять ФРС в качестве главного поставщика дешевых денег в мировую финансовую систему.