Курченко и "Семья" за год вывели из "Реал банка" более 4 млрд гривень

В 2013 году с «Реал банка», входящего в бизнес-структуры Сергея Курченко и «Семьи», на счета неизвестных компаний было выведено свыше 4 млрд грн. Об этом сообщает «Первая инстанция», ссылаясь на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Долги начали накапливаться с весны 2013 года, когда банк начал активно раздавать многомиллионные кредиты малоизвестным компаниям. Только в Симферополь на счета десяти местных фирм без деловой истории и имени на рынке в 2013 году ушло 1,5 млрд грн.

Как передают «Наши деньги», всего таких фирм, которые не возвращают полученные кредиты, было около тридцати. Связаться с этими заемщиками невозможно: трубку в офисах не поднимают или отключенные номера.

Некоторые из этих компаний фигурировали в расследованиях о сомнительной бизнес-деятельность Курченко.

Например, близкая ему компания «Укренергоринок» взяла в «Реал банка» 30 млн грн., хотя, как писали СМИ, годом ранее на теневых схемах по продаже газа она заработала более 1 млрд грн.

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Стоит заметить, что в ноябре прошлого года НБУ предоставил «Реал банку» рефинансирование почти на миллиард гривень. Выдача кредитов от «Реал банка» ускорились с началом Майдана.

К примеру 3 января этого года был выдан кредит в размере 400 млн грн. киевской фирме «Прогресс Инсайд».

Напомним, «Реал банком» владеют бизнесмен Сергей Курченко и компании «Семьи».

Как известно, Курченко в апреле этого года был объявлен в розыск.

Основателем киевского ООО «Прогресс Инсайд» является Владимир Москалев из Харькова. Именно Харьковская область была поставщиком номинальных учредителей и директоров фирм с орбиты Курченко.

Как сообщал УНИАН, после массовых акций протеста в конце февраля 2014 экс-президент Янукович сбежал из Украины.

В середине июня генеральный прокурор Украины Олег Махницкий сообщил, что ГПУ расследует 28 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и хищения бюджетных средств Януковичем и его ближайшим окружением, которое называют "семьей".

Фонд гарантирования ввел временные администрации в «Реал Банк» и «Брокбизнесбанк» 3 марта на основании решений Нацбанка о признании этих банков неплатежеспособными.

Ключевым инвестором «Реал Банка» является владелец «Брокбизнесбанка», принадлежащий группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

«Реал Банк» работает на рынке Украины с 1990 года и входил в группу небольших финучреждений.