Межбанк открылся долларом по 13,30 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 13,1000/13,3000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне установились на уровне – 17,4276/17,6977 грн/евро.

Цены на российскую валюту составили – 0,3613/0,3672 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3304/06 (вторник - 1,3355/57).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 11,9300/12,2600.

Читайте такжеНБУ готов внедрить жесткие административные меры на валютном рынке на время АТО

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,3000, к 12:00 цены понизились 13,1200/13,2000. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,1000/13,2000.