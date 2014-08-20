Украина просит Швейцарию передать ей замороженные активы окружения Януковича

Украина обратилась к Швейцарии с просьбой вернуть все активы, принадлежащие членам команды экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на департамент юстиции Швейцарии.

"В течение этого лета мы получили от Украины три запроса на предоставление международной юридической помощи по возвращению активов 19 человек из окружения Януковича, но не самого экс-президента", - пояснил представитель департамента юстиции Фолко Галли, передает ЛигаБизнесИнформ.

Напомним, в конце февраля 2014 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии заморозил счета 20 украинцев в банках Конфедерации, в том числе четвертого президента Украины и его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и ряда других членов предыдущего Кабмина.

Одновременно прокуратура Женевы завела уголовное дело против Януковича по подозрению в отмывании денег. В рамках этого дела в офисе женевской компании, которая принадлежит Александру Януковичу, провели обыск и изъяли документы.

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Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что заморозила активы Януковича и его ближайшего окружения, называемого "семьей", на сумму около 170 млн. франков или почти $200 млн.