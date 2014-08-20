МВФ 29 августа решит судьбу второго транша для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда подтвердил намерение рассмотреть 29 августа вопрос продолжения сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране второго кредитного транша в рамках двухлетней программы stand-by общим объемом 17 млрд долл.

Как отмечается в официальном плане заседания Совета директоров, 29 августа руководство МВФ рассмотрит оценочный доклад о состоянии дел в экономике Украины, а также запрос об изменении критериев выполнения требований, устанавливаемых Фондом в отношении нашей страны.

Кроме того, участники заседания могут рассмотреть вопрос изменения графика выделения средств.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил проект письма о намерениях правительства Украины и Национального банка в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Как сообщал УНИАН, объем второго транша, который может быть выделен Украине, составляет 1,4 млрд долл. Украинские власти связывают значительные ожидания с выделением этих средств в первую очередь в части стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом в правительстве не раз отмечали, что Украина выполнила все условия МВФ для получения второго транша.

В конце июля МВФ призвал украинские власти к продолжению реформ, необходимых для завершения первого обзора в рамках программы с фондом и продолжения сотрудничества. В частности, речь идет о преобразованиях в налоговом законодательстве и в бюджетной сфере.