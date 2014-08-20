МВФ 29 августа решит судьбу второго транша для Украины
Участники заседания могут рассмотреть вопрос изменения графика выделения средств
Совет директоров Международного валютного фонда подтвердил намерение рассмотреть 29 августа вопрос продолжения сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране второго кредитного транша в рамках двухлетней программы stand-by общим объемом 17 млрд долл.
Как отмечается в официальном плане заседания Совета директоров, 29 августа руководство МВФ рассмотрит оценочный доклад о состоянии дел в экономике Украины, а также запрос об изменении критериев выполнения требований, устанавливаемых Фондом в отношении нашей страны.
Кроме того, участники заседания могут рассмотреть вопрос изменения графика выделения средств.
Ранее Кабинет министров Украины одобрил проект письма о намерениях правительства Украины и Национального банка в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.
Как сообщал УНИАН, объем второго транша, который может быть выделен Украине, составляет 1,4 млрд долл. Украинские власти связывают значительные ожидания с выделением этих средств в первую очередь в части стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом в правительстве не раз отмечали, что Украина выполнила все условия МВФ для получения второго транша.
В конце июля МВФ призвал украинские власти к продолжению реформ, необходимых для завершения первого обзора в рамках программы с фондом и продолжения сотрудничества. В частности, речь идет о преобразованиях в налоговом законодательстве и в бюджетной сфере.