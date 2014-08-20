Нацбанк обяжет экспортеров продавать 100% валютной выручки – источник

Национальный банк Украины решил повысить норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, установленных в настоящее время, сообщил УНИАН источник в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк продлил на 3 месяца, до 20 августа, требования по обязательной продаже 50% поступлений в свободно конвертируемой валюте и в российских рублях на межбанковском валютном рынке.

Одновременно Нацбанк продлил требования по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней также до 20 августа.

В начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл., таким образом обновив исторический минимум за последние 4 месяца.

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Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе своего выступления в парламенте 12 августа заявила, что регулятор пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке рыночными механизмами, но готов применить и административные ограничения, среди которых повышение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 100% с 50%, установленных в настоящее время.