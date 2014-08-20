Яценюк надеется на $2 млрд от международных кредиторов

Украина продолжает сотрудничество с международными кредиторами, несмотря на боевые действия на востоке, и может получить от Международного валютного фонда и Всемирного банка до 2 млрд долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы продолжаем сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими кредиторами. Именно они дают оценку реформ. Правительство ожидает такую оценку 29 августа во время заседания Совета директоров МВФ. Если 29 числа МВФ примет решение о выделении транша в размере 1,4 млрд долл. США, это означает, что мы движемся в правильном направлении», - сказал глава правительства.

При этом он отметил, что скорость и глубина реформ неудовлетворительны, но то продвижение, которое есть, дает возможность надеяться на стабилизацию, когда в стране будет мир. «Мы ожидаем решения МВФ, и это будет означать, что в целом вместе со средствами Всемирного банка Украина получит около 2 млрд долл. США», - сказал Яценюк.

Он также напомнил, что Минфин вместе с Национальным банком недавно провели важное мероприятие – размещение государственных ценных бумаг. «Фактически впервые за последние шесть месяцев прошло размещение государственных ценных бумаг, которые были напрямую приобретены одним из ведущих западных финансовых агентств. Минфин разместил на 2,2 млрд грн государственных ценных бумаг с длительностью погашения 2,5 года под ставку 18,95%. Это означает, что если один из крупнейших мировых банков принял решение купить государственные ценные бумаги Украины, выпущенные в гривне, на 2,5 года, то у них есть вера в стабильность на валютном рынке, вера в экономическое восстановление страны», - сказал Яценюк.

Он отметил, что экономическое развитие Украины зависит от событий на востоке. «И это знает страна-агрессор. Поэтому для нас крайне важна стабилизация ситуации на востоке», - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщалось, ранее Яценюк отмечал, что крайне тяжело иметь работающую экономику и здоровый финансовый сектор в современных условиях. По его словам, Украина ежедневно теряет экономический потенциал, поскольку террористы точечно бьют по наиболее важным объектам инфраструктуры – по шахтам, электростанциям, электросетям, железной дороге, мостам, коммуникациям.