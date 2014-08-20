Кабмин обещает вдвое сократить количество контролирующих органов

Кабинет министров Украины принял решение о создании Государственной регуляторной службы, которая займется вопросами дерегуляции, и намерен принять решения о сокращении вдвое количества инспекций и контролирующих органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

«Мы приняли решение о создании Государственной регуляторной службы. Сегодня утверждается положение о службе. Цель – уничтожение бюрократии в Украине, сокращение количества регулирующих и контролирующих функций. Сокращение количества чиновников и имеющихся дармоедов. И при этом (повышается - УНИАН) эффективность работы государственной машины, которая должна быть направлена в защиту человека и гражданина. Вот зачем они нанимаются, а украинцы платят налоги», - сказал глава правительства.

Он также заметил, что правительство рассмотрит проект постановления о существенном сокращении количества инспекций и регулирующих органов. «Это правильное решение. В связи с принятием решения о создании Государственной регуляторной службы, которая получит право отмены актов министерств, не отвечающих законам Украины и здравому смыслу, прошу, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято эпохальное решение о сокращении фактически вдвое инспекций, контролирующих и регулирующих органов», - сказал Яценюк.

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Он также объявил, что сегодня правительство примет решение о полной и тотальной демонополизации рынка оценивания. «Была при Януковиче создана схема, когда несколько фирм имели право на оценку и все деньги шли им. Сегодня будет ликвидирован этот коррупционный институт оценивания», - отметил Яценюк.