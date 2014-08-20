Нацбанк продаст свои здравницы на 1 млрд гривень

Национальный банк Украины приостановит капитальные затраты и продаст активы, которые не связаны с основной деятельностью регулятора, на сумму более 1 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.

В частности, Нацбанк намерен продать оздоровительный комплекс «Прикарпатье» в Яремче Ивано-Франковской области. По информации НБУ, все проекты по реконструкции комплекса уже приостановлены.

«Я не считаю целесообразным тратить деньги на содержание таких объектов, поэтому все они должны быть проданы или ликвидированы», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева предупредила о предстоящих «драматических» изменениях в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.