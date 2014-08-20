Официальный курс гривни опустили до нового исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,223077 грн/долл., что на 27 копеек ниже вчерашнего официального курса и является исторически минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начал года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 65,49%, или на 5,23 грн.

Напомним, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня с 12:00 до 13:00 понизились на 15/20 копеек до уровня 13,30/13,45 грн долл. против 13,1500/13,2500 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл., обновив, таким образом, исторический минимум за последние 4 месяца. В течение последней недели гривня на межбанке по отношению к доллару стабилизировалась на уровне 13,00-13,20 грн/долл.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе своего выступления в парламенте 12 августа заявила, что регулятор пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке рыночными механизмами, но готов применить и административные ограничения, среди которых повышение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 100% с 50%, установленных в настоящее время.