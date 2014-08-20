Из-за военных действий на Донбассе бюджет потеряет 18 миллиардов

Потери государственного бюджета по налоговым платежам из-за ситуации на востоке Украины до конца года составят не менее 18 млрд грн, заявил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

«В июле потери бюджета по налоговым платежам составили уже 1,2 млрд грн, - сказал министр. – А до конца года с такими темпами мы недополучим 18 млрд грн налогов. Не только с востока, но и в целом из-за текущей ситуации».

Ранее министр отмечал, что текущий дефицит бюджета Украины составляет 5% (87 млрд грн), хотя планируемый показатель – 4,5%. Однако, по словам министра, правительство делает все, чтобы не выйти за предельный уровень дефицита.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что ущерб от боевых действий на востоке Украины может составить

«Мы говорили о том, что Украине нужно 8 млрд грн (на восстановление инфраструктуры востока – УНИАН), но как бы ни вышло так, что нужно будет 8 млрд долл. Идет целевая атака на страну, убивают людей», - сказал глава правительства