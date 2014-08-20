В Кабмине рассчитывают на третий и четвертый транши, не получив еще второго

Украина рассчитывает получить третий и четвертый кредитные транши от Международного валютного фонда одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США до конца года, а оценочная миссия может приехать в Украину уже в конце октября, заявил журналистам по итогам заседания правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

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«Мы предложили объединить второй и третий пересмотры программы, чтобы объединить третий и четвертый кредитные транши. Мы хотим, чтобы оценочная миссия приехала к нам в конце октября один раз», - сказал министр.

При этом речи о пересмотре общей суммы двухлетней программы кредитования экономики, которая на текущий момент составляет 17 млрд долл, не идет.

Ранее Шлапак рассказал, что второй кредитный транш от Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл., выделение которого Совет директоров МВФ может одобрить 29 августа, будет направлен на нужды бюджета и выплату текущих долгов, а также пополнение резервов НБУ.

МВФ в свою очередь уже подтвердил готовность рассмотреть вопросы по Украине, как и было запланировано ранее, 29 августа текущего года.

Как сообщал УНИАН, МВФ является ключевым и единственным крупным кредитором Украины, одобрившим программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.

В июне-июле в Украине работала оценочная миссия Фонда, изучавшая прогресс проводимых правительством Украины реформ. 29 июля МВФ призвал украинские власти к продолжению реформ, в частности, в налоговом законодательстве и в бюджетной сфере. В конце июля Верховная Рада приняла, а президент Украины подписал предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.