Дефицит госбюджета Украины составляет 5% ВВП

Текущий дефицит государственного бюджета Украины составляет 5% ВВП при запланированном показателе в 4,5%, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр финансов Украины Александр Шлапак.

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«На сегодня дефицит - 5%», - сказал Шлапак.

При этом он отметил, что правительство постарается сделать все возможное, чтобы по итогам года сохранить размер дефицита на запланированном уровне.

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