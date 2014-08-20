Россия не выдержала и отменила санкции на некоторые продукты из ЕС и США

Российское правительство исключило из санкционного списка безлактозное молоко, мальков лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридную сахарную кукурузу и лук, биологически-активные добавки (БАДы). Постановление правительства подписано премьером Дмитрием Медведевым и опубликована на сайте, пишут "Ведомости".

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О том, что эти продукты будут выведены из-под санкций, еще неделю назад говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. В то же время он говорил, что продуктовые ритейлеры уже нашли замену половине запрещенных к импорту в Россию продуктов.

С 7 августа Россия на год запретила импорт мяса, фруктов и овощей, молока и молочных продуктов из стран — членов Евросоюза, США и других государств, поддерживающих санкции в отношении нее. Еврокомиссия в понедельник заявила, что потратит 125 млн евро на экстренную поддержку пострадавших производителей продовольствия. Официальный представитель ЕК Роджер Уэйт уточнил, что «средства будут использованы для изъятия с европейского рынка фруктов и овощей для удержания цен от падения», в первую очередь — «с целью бесплатного распределения».

Кроме того, список запрещенных к ввозу в РФ продуктов пополнился живой рыбой, за исключением мальков лосося и форели.

Как сообщал УНИАН, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию положения в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

18 августа Медведев заявил, что надеется, что эмбарго на поставки продовольствия в РФ будет действовать не очень долго.