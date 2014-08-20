Межбанк закрылся ростом доллара - 13,40 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,1000/13,3000, к 12:00 сузился спред 13,1500/13,2500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,3000/13,4000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3613/0,3672, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3624/0,3656. К закрытию торгов цены подросли 0,3664/0,3710.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3275/1,3323. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 17,4276/17,6977, к 12:00 цены установились на уровнях 17,4783/17,6152. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись к отметкам 17,6750/17,8119.