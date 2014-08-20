Украинцам могут разрешить платить валютные кредиты по курсу 8 грн/долл.

Министерство финансов Украины поддерживает принятие в Верховной Раде Украины закона о реструктуризации валютных кредитов граждан по курсу 8 грн за доллар по проекту Национального банка, заявил министр финансов Александр Шлапак на брифинге.

«На сегодня наработан компромиссный законопроект авторства Национального банка, и Минфин его полностью поддерживает. Свою часть ответственности должен нести каждый участник трансакции - банк, заемщик и государство. Суть этого законопроекта в следующем: мы обсчитываем в гривне ту сумму, которую по состоянию на 1 января текущего года платил гражданин. Именно эту сумму он будет платить и в дальнейшем, а разницу между курсом 12 и 8 гривень за доллар мы забрасываем за конец этого кредитного договора. Если гражданин вежливо оплатит эти свои платежи по курсу 8, этот «хвост» ему аннулируется. Если же не будет платить, то с ним будет совсем другой разговор - возвращается курс 12», - сказал Шлапак.

Вместе с тем, министр отметил, что в случае принятия этого закона банки и государство понесут определенные убытки: «Кроме того, что банк понесет определенные убытки, правительство недополучит налог на прибыль с этого коммерческого банка, но это будет солидарным участием всех в решении этой проблемы».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении проект Закона «О реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в гривню» (№ 4185а-2) по проекту представителя президента в парламенте Руслана Князевича.

Проект предполагает реструктуризацию валютных кредитов, по которым общая сумма неуплаченных обязательств не превышает 1 млн грн по официальному курсу на 1 января 2014 года. Кредит должен быть получен на приобретение жилой недвижимости, которая является единственным жильем заемщика или его семьи, и обеспечен этой недвижимостью. Также по кредиту не должно быть задолженности на 1 января 2014 года, либо она должна быть погашена до момента реструктуризации.

Автор законопроекта предложил пересчитывать неуплаченные обязательства по кредиту в гривню по официальному курсу на дату реструктуризации, при этом ежемесячный платеж по кредиту не может быть выше эквивалента такого платежа по официальному курсу на 1 января 2014 года. Курсовая разница между обязательствами по кредиту на дату реструктуризации и на 1 января 2014 года подлежит уплате заемщиком последними платежами по кредитному графику, и банк может простить эти обязательства заемщика на договорных условиях.