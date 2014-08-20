Кабмин ввел институт Торгового представителя Украины

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, комментируя принятое решение, отметил, что торговые представители станут адвокатом для бизнеса и прокурором для тех стран и компаний, которые будут мешать украинскому бизнесу развиваться и экспортировать продукцию за пределы Украины.

Читайте такжеКабмин обещает вдвое сократить количество контролирующих органов«Мы изучили тщательным образом опыт, в том числе США, где офис Торгового представителя является одним из ключевых элементов внешнеэкономической политики. Поэтому Торговый представитель Украины - это ключевая движущая сила по продвижению украинских товаров в мире и по защите украинского экономического интереса», - сказал глава правительства.