Внеплановые проверки бизнеса могут возобновить с августа

Текст соответствующего проекта распоряжения Кабинета министров «О предоставлении разрешения Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей на проведение в течение августа-декабря 2014 соответствующих проверок предприятий, учреждений, организаций и физических лиц - предпринимателей» был разработан самой инспекцией и опубликован на ее официальном сайте.

«Разрешить Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей проводить внеплановые мероприятия по обращениям физических и юридических лиц о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли 7 августа сообщило о запрете любых проверок бизнеса до конца текущего года в рамках общего курса правительства на дерегуляцию национальной экономики. В частности, запрет коснулся Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной инспекции Украины по контролю над ценами.

По словам министра экономразвития Павла Шереметы, сокращение проверок является наряду с реформой налоговой системы одним из ключевых факторов, влияющих на развитие свободного предпринимательства, что поможет Украине войти в десятку лучших стран в рейтинге легкости ведения бизнеса.