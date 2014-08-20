В правительстве считают популизмом налог на яхты и самолеты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Шлапака, эффективно реализовать идею налога на роскошь можно через введение прогрессивной шкалы налогообложения налогов на доходы физических лиц и налогообложения недвижимости.

“На сегодняшний день новая модель налога на доходы физических лиц предусматривает возвращение прогрессивной шкалы налогообложения доходов населения. Если это внедрят, а другого ресурса мы не видим, то большие доходы будут облагаться налогом по большей шкале. Что касается автомобилей, недвижимости, то это облагается налогом, начиная с определенного уровня, и люди платят достаточно большие средства. Минфин предлагал ввести налогообложение на совокупный доход человека раз в году при декларировании доходов. Однако без внедрения общеобязательного декларирования это все выглядит так сказать “на веру”, - отметил министр финансов.

Читайте такжеВ Украине могут сократить количество налогов с 22 до 9По его словам, «облагать налогом избыточный капитал возможно лишь после внедрения общего декларирования доходов». «Мы начали смотреть относительно налогообложения яхт и самолетов, но информирую вас: ни одна яхта и ни один самолет, на которых летают наши олигархи, не зарегистрированы в Украине. Доход взять неоткуда. Потому такой налог на роскошь - это популистская штука. Но к налогообложению граждан, которые получают большие доходы, нужно будет обязательно вернуться”, - отметил министр финансов.

Как сообщалось, предыдущее правительство под руководством Николая Азарова предлагало обязать физических лиц платить ежегодный налог на дорогие легковые автомобили и мотоциклы, а также яхты и самолеты.

Также Минфин времен премьерства Азарова предлагал взимать с физических лиц одноразовый налог в размере 10% стоимости в случае приобретения или ввоза в Украину изделий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней; часов, мобильных телефонов и оружия стоимостью свыше 20 размеров минимальной зарплаты.

Аналогичным налогом предлагалось облагать обувь, изделия из меха, кожи, ковровые, швейные, текстильные и деревянные изделия, а также предметы искусства, коллекционирования и антиквариата стоимостью свыше 30 размеров минимальной зарплаты.