Деньги МВФ потратят на нужды бюджета и выплату текущих долгов

Второй кредитный транш от Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл., выделение которого Совет директоров МВФ может одобрить 29 августа, будет направлен на нужды бюджета и выплату текущих долгов, а также пополнение резервов НБУ, заявил журналистам министр финансов Александр Шлапак.

«Мы попросили перераспределения второго транша. Думали, что средства, как и раньше пойдут все в Нацбанк, но сейчас мы вынуждены попросить МВФ, чтобы 1 млрд долл. из транша пошли на пополнение бюджета, потому что нам эти средства нужны, в том числе, чтобы рассчитаться с долгами. А 400 млн долл. пошли в Национальный банк», - сказал Шлапак.

Он также отметил, что правительство обратилось в МВФ с просьбой объединить третий и четвертый кредитные транши и предоставить их Украине единым платежом общим объемом 2,2 млрд долл.

«Мы предложили объединить второй и третий пересмотры программы, чтобы объединить третий и четвертый кредитные транши. Мы хотим, чтобы оценочная миссия приехала к нам в конце октября один раз», - сказал министр.

В то же время, говоря о возможном пересмотре программы, Шлапак отметил, что Украина, возможно, и хотела бы увеличить программу кредитования, однако это повлечет остановку действующей программы stand-by и необходимость формирования новой программы, что потребует времени. В этой связи Министерство финансов Украины не видит необходимости изменять программу кредитования экономики страны со стороны Международного валютного фонда.

«Увеличить программу (кредитования - УНИАН)? Мы бы хотели это сделать, но МВФ очень консервативная организация. Они говорят о том, что в этом случае потребуется менять программу stand-by в целом. Она позволяет взять максимум 850% квоты государства-заемщика. Мы выбрали максимум квоты, которая у нас есть. Если нет, то надо останавливаться и разрабатывать новую программу. Я считаю, что это было бы ошибкой. Мы будем действовать по тому, что есть», - сказал Шлапак.

Он также подчеркнул, что в сентябре будет большая конференция доноров Украины. «Будем искать средства. Не только в МВФ. МВФ нам нужен как лакмус», - сказал министр, добавив, что на решение МВФ ориентируются и Всемирный банк, и другие государства и правительства, готовые предоставить Украине помощь.

Как сообщал УНИАН, МВФ является ключевым и единственным крупным кредиторов Украины, одобрившим программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.