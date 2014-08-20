Нацбанк повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% - постановление

Об этом говорится в постановлении регулятора от 20 августа №515, текстом которого располагает УНИАН.

"Поступления в иностранной валюте подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальному банку Украины, в размере 100 процентов", - сказано в постановлении.