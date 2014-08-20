Нацбанк повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% - постановление
21:14, 20 августа 2014Финансы
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Национальный банк Украины с 21 августа на 3 месяца повысил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, действовавших до 20 августа.
Нацбанк повысил норму продажи валютной выручки / Фото УНИАН
Об этом говорится в постановлении регулятора от 20 августа №515, текстом которого располагает УНИАН.
"Поступления в иностранной валюте подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальному банку Украины, в размере 100 процентов", - сказано в постановлении.
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