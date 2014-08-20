НБУ будет останавливать операции банков с риском их использования для финансирования терроризма

Национальный банк Украины закрепил за собой право требовать от банков приостанавливать операции с повышенным риском их использования в противоправных целях, в том числе для отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в постановлении регулятора от 20 августа №515, текстом которого располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины осуществляет мониторинг работы уполномоченного банка с целью проверки добросовестного характера платежей по операциям клиентов. С этой целью Национальный банк Украины имеет право требовать от банков приостановлении проведения операций, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций», - сказано в постановлении.

Читайте такжеНацбанк повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% - постановлениеНацбанк напоминает об общественно-политической напряженности, неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации и экономических проблемах, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины, и объясняет принятое решение необходимостью предупредить использование финансовой системы Украины для отмывания денег и финансирования терроризма.

Постановление НБУ вступает в силу с 21 августа и действует до 21 ноября 2014 года.

Напомним, Нацбанк с 21 августа на 3 месяца для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, действовавших до 20 августа.