Шеремета не подавал в отставку, но "обиделся и ушел" - СМИ
23:37, 20 августа 2014Финансы
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Информация об отставке министра экономического развития и торговли Павла Шереметы, которая сегодня была распространена в СМИ, не соответствует действительности.
Шеремета не подавал в отставку / УНИАН
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров Украины.
По информации источника, Шеремета выступил на сегодняшнем заседании правительства против назначения Валерия Пятницкого, и предложил перенести рассмотрение этого вопроса на следующую неделю, однако Арсений Яценюк не поддержал инициативу министра.
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"В результате вопрос назначения Пятницкого на должность было вынесено Яценюком на голосование и поддержано всеми членами Кабмина, кроме министра экономики", - утверждает источник.
Шеремета, в свою очередь, обиженно встал и ушел, но в отставку не подал, добавляет источник.
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