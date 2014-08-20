Шеремета не подавал в отставку, но "обиделся и ушел" - СМИ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров Украины.

По информации источника, Шеремета выступил на сегодняшнем заседании правительства против назначения Валерия Пятницкого, и предложил перенести рассмотрение этого вопроса на следующую неделю, однако Арсений Яценюк не поддержал инициативу министра.

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"В результате вопрос назначения Пятницкого на должность было вынесено Яценюком на голосование и поддержано всеми членами Кабмина, кроме министра экономики", - утверждает источник.

Шеремета, в свою очередь, обиженно встал и ушел, но в отставку не подал, добавляет источник.