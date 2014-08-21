Европарламент предлагает исключить рубль из международного финансового оборота

Европе необходимо приготовить профилактические санкции в отношении ключевых сегментов экономики России и исключить рубль из международного финансового оборота, заявил заместитель председателя Европарламента Рышард Чарнецкий, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеРоссия не выдержала и отменила санкции на некоторые продукты из ЕС и СШАВыступая в Сейме Польши, Чарнецкий сказал, что «российский рубль должен перестать быть конвертируемой валютой». По его словам, «рубль нужно исключить из международного финансового оборота».

Читайте такжеРоссийская нефтяная промышленность уже испытывает на себе эффект санкций - СМИОн также выразил мнение, что «в отношении России следует подготовить заранее профилактические санкции и работать на опережение».